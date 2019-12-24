İzmir Yüksek Teknoloji Enstitüsü'nde torpille atama girişimine tepki

İzmir Yüksek Teknoloji Enstitüsü'nde akademik kadroya torpille atama girişimi tepkilere yol açtı. Biyomühendislik Bölümü'nün öğretim üyesi kadrosuna rektörlük aracılığıyla başvuran kişi bugün seminer sunumunu yaparken, lisansüstü öğrencileri ve araştırmacılar, üniversitenin kendi ilkelerini çiğnediğini ve akademik liyakatın hiçe sayıldığını belirtiyor.

İzmir Yüksek Teknoloji Enstitüsü (İYTE) bugünlerde akademik kadroya torpille atama iddiasıyla çalkalanıyor.

20 Aralık Cuma günü akademiye gönderilen e-postada, Biyomühendislik Bölümü’nün öğretim üyesi kadrosuna başvuran aday kişinin seminer yapacağı duyurulmuştu.

İYTE’de aday öğretim üyesi seminerleri, ilgili bölümlerin lisansüstü tüm bileşenlerine e-posta ile duyurulurken söz konusu seminer duyurusu sadece akademik personele e-postayla gönderildi.

Rektörün lisansüstü ve doktorasını İYTE’de tamamlamış yeni mezun öğrencisi olan ve başvurusunu rektörlük aracılığıyla bölüme yapan kişi, bugün seminer sunumunu yaptı.

İYTE'de lisansüstü öğrencileri ve araştırmacılar duruma tepki göstererek okulun akademik atama ölçütleriyle ilgili esaslarının temel ilkeler maddesinde yer alan ibareyi hatırlattı.

Sözkonusu maddede şöyle deniliyor:

“Enstitümüz, bilimsel-akademik kendileştirmenin (in-breeding) üniversitelerin bilimsel gelişmesinin önünde önemli bir problem olduğunu kabul eder. Bu amaçla, doktorasını İYTE’den alan veya danışmanı/yardımcı danışmanı İ.Y.T.E.’deki akademisyenlerin olduğu doktora mezunlarının veya doktora programı süresince İ.Y.T.E.’de öğretim elemanı olarak görev yapan doktora mezunlarının İYTE’de öğretim üyesi kadrosuna atanmasını ilke olarak uygun görmez. Bu ilke doğrultusunda akademik birimlerde görev yapan öğretim üyelerinin doktora çalışmalarını da farklı danışmanlarla ve farklı kurumlarda yapmış olmaları tercih edilir.”

Bu ilkenin yıllardır kendilerinin karşısına çıkarıldığını söyleyen İYTE'li lisansüstü öğrencileri ve araştırmacılar, söz konusu durumda, akademik torpili olan kişiler için üniversitenin kendi ilkelerini açıkça çiğnediğini belirttiler.

Bugün seminer sunumunu yapan öğretim üyesi adayının Moleküler Biyoloji ve Genetik bölümü mezunu olduğunu ve biyomühendislik alanıyla ilgili bir çalışması bulunmadığını söyleyen İYTE'li yüksek lisans öğrencileri ve araştırmacılar, "Bu durum, akademik liyakatın da tamamen hiçe sayıldığını göstermektedir. Yapılan seminerlerin ardından 'başarılı' bulunan adayların akademik özelliklerine göre özel kadro ilanları açıldığı da bilinen bir durumdur. Tüm bu yaşananlar, üniversitelerdeki çürümenin, torpille yapılan atamaların ve akademik liyakatsizliğin geldiği son noktayı gözler önüne sermektedir" dediler.

İYTE’li lisansüstü öğrencileri ve araştırmacılar, kurumdan konuyla ilgili bir açıklama bekliyorlar.