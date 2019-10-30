İzmir Selçuk'ta olaylı 29 Ekim

İzmir Selçuk Belediye Başkanı Filiz Ceritoğlu Sengel'in, 29 Ekim kutlamalarında eski CHP'li Belediye Başkanı Hüseyin Vefa Ülgür ve yakın çevresi tarafından sözlü ve fiziksel saldırıya uğradığı iddia edildi. Polis eski belediye başkanını gözaltına aldı.

Egemedyası'nda yer alan habere göre Şirince Köyü'nde yapılan 29 Ekim kutlamaları sırasında İzmir Selçuk Belediye Başkanı Filiz Ceritoğlu Sengel'in eski belediye başkanı Hüseyin Vefa Ülgür ve çevresindeki grup tarafından sözlü ve fiziksel saldırıya maruz kaldığı iddia edildi.

Jandarma ekipleri tarafından müdahale edilen olayda Hüseyin Vefa Ülgür ve ona destek olan grup üyeleri gözaltına alındı.

Hüseyin Vefa Ülgür, CHP'den üç dönem Selçuk belediye başkanlığı yapmıştı.

CHP'DEN AÇIKLAMA

CHP İzmir İl Başkanı Deniz Yücel, olaya ilişkin yaptığı açıklamada, "Yapılan saldırı Filiz başkanımızın nezdinde onu seçen, ona görev veren Selçuk halkına da yapılmıştır. Saldırıyı şiddetle kınıyorum. Yasal sürecin takipçisiyiz. Parti olarak da kendi disiplin mekanizmamızı çalıştıracağız. Örgütüm ve şahsım adına üzüntülerimi ve geçmiş olsun dileklerimi iletiyorum" dedi.