İzmir Şehir Hastanesi’nde işçiler iş bıraktı

İzmir Şehir Hastanesi şantiyesinde, AYMEK firmasına bağlı çalışan işçiler çalışma koşulları ve ödenmeyen maaşlar nedeniyle iş bıraktı.

İzmir Şehir Hastanesi şantiyesinde, AYMEK firmasına bağlı çalışan mühendisler, iş sağlığı ve güvenliği uzmanları, kaynakçılar, elektrikçiler iş bıraktı.

Patronların Ensesindeyiz Ağı'na ulaşan ihbara göre, işçileri sayılarının günden güne azalmasına rağmen sorunların giderek arttığı şantiyede 4 aydır maaş almadan sadece yemek ve barınma için kötü koşullara ve parasızlığa katlandıklarını söyledi.

Şantiyede yemek, temizlik ve hijyen sorunları ile birlikte işçilere kışlık ayakkabı ve eldiven gibi zorunlu malzemelerin verilmemesi de iş bırakma sebepleri olarak gösterildi.

'İŞÇİLER OYALANIYOR'

Patronların Ensesindeyiz Ağı’na konuşan bir işçinin söyledikleri şöyle:

“Git gide işçi sayısını azaltıyorlar. Yüksek güvenlikli hastane binasındaki yemekhane kapatıldığı için işçiler soğuk havalarda, yağmurda, rüzgarda uzun mesafe yürüyerek, yemek yiyip geri dönüyorlar ve öğle molası yolda geçiyor. Fizik tedavi ve rehabilitasyon, yüksek güvenlikli hastane, teknik servis binalarında kalan işçiler, Ocak ayı olmasına rağmen halen yazlık ayakkabılarıyla çalıştırılıyorlar. Aylardır 'Kışlık ayakkabı haftaya verilecek' denilip, işçiler oyalanıyor."

Şantiyede çalışan işçi, 'Yemeklerin zaten yenecek bir tarafı yok ama mecburuz' diyerek, çalışma koşullarını anlattı. İş güvenliği eğitimlerinde yaşam halatı bağlayın dendiğini ancak çalıştıkları yerlerde yaşam halatı bağlanacak yer olmadığını, sadece "tij" olduğunu belirten işçi, onun da insan ağırlığını taşımadığını ekledi.

İhbarı yapan işçi Türkerler Gama için de patronlar için de "işçinin hayatının bir önemi olmadığını" söyledi.

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