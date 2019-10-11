İYTE'li öğrencilerden yemekhane zammına karşı imza kampanyası

İzmir Yüksek Teknoloji Enstitüsü'nde öğrenciler, yemekhane zammına ve uygulanan rezervasyon sistemine karşı imza kampanyası başlattı.

İzmir Urla'da bulunan İzmir Yüksek Teknoloji Enstitüsü’nde (İYTE) yemekhanede rezervasyon sistemine geçişle birlikte duyurusu bile yapılmadan uygulanan zamlara öğrencilerin tepkisi sürüyor.

Geçtiğimiz hafta okul yemekhanesinde #Buradayız başlığıyla bir bildiri dağıtan öğrenciler, bir de imza kampanyası başlattı.

11 Ekim Cuma gününe kadar sürmesi beklenen imza kampanyası sonrası öğrenciler bir araya gelerek neler yapabileceklerini değerlendirecek.

İYTE Düşünce Topluluğu (İDT), “Zamlara, Kötü Yemekhane Koşullarına ve Hayat Pahalılığına Karşı BURADAYIZ!“ başlıklı bildirileriyle okul yönetimine taleplerini iletmişti.