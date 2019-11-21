İYİP’ten Türkkan’ın '5-6 bakanlık verilirse' açıklamasına tepki

İYİP Sözcüsü Yavuz Ağıralioğlu, İYİP Grup Başkanvekili Lütfü Türkkan’ın dünkü açıklaması için ‘partimizin imasını dahi meşru görmediği ve göremeyeceği bir beyan’ dedi.

İYİP Grup Başkanvekili ve Kocaeli Milletvekili Lütfü Türkkan’ın AKP ile ittifak iddialarına ilişkin “parlamenter sisteme dönmek noktasında erken seçim için mutabakat imzalanırsa ve 5-6 bakanlık verilirse” şeklindeki açıklamasına partisinden tepki geldi.

İYİP Genel Merkezi’nde açıklama yapan parti sözcüsü Yavuz Ağıralioğlu, Türkkan'ın açıklamasını "yanlış ve kabul edilemez" diye niteledi. İYİP’in “Türkiye’yi yönetmek için yola çıkmış bir siyasi hareket” olduğunu söyleyen Ağıralioğlu “Temel amacımız, iyileştirilmiş parlamenter sistem ile Türkiye’yi 21. yüzyılın yarışan ülkeleri arasına katmaktır. Bu çerçevede Grup Başkanvekilimizin malum yanlış ve kabul edilemez açıklaması, partimizin imasını dahi meşru görmediği ve göremeyeceği bir beyandır” dedi.

Ağıralioğlu “Memleketin bugün içinde bulunduğu ağır şartlar, partimizce mevcut iktidarın yönetim beceriksizliği olarak görülmektedir. Partimiz bu yönetim beceriksizliğine son vermek ve ülke yönetimini üstlenmek için mücadele etmektedir. Sürdürdüğümüz siyasi mücadelenin ilkeleri partimizin ve milletimizin umududur. Bu umudun hiçbir açıklama ile söndürülmesine, değersizleştirilmesine ve itibarsızlaştırılmasına müsaade edemeyiz. Bu, seçmenimize olduğu kadar devletimize ve milletimize olan sorumluluğumuzun da gereğidir” diye konuştu.

İYİP Bursa İl Teşkilatı’nda konuşan Lütfü Türkkan, “Ülkenin ekonomik durumu ortada. Ancak sayın Erdoğan 2020 yılında kesin bir tarih vererek ve de parlamenter sisteme dönmek noktasında erken seçim için mutabakat zaptını imzalarsa, bunların yanında 5-6 icracı Bakanlık verirse ülkenin yeniden inşası için biz de bir fedakarlık yapabiliriz” demişti.

