İYİP'ten Sezgin Tanrıkulu açıklaması: CHP gerekeni yapacak

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından hakkında soruşturma başlatılan CHP’li Sezgin Tanrıkulu’nun sözlerine ilişkin açıklamada bulunan İYİP Sözcüsü Yavuz Ağıralioğlu, 'Sanıyorum ki CHP gereğini yapacak' diye konuştu.

CHP İstanbul Milletvekili Sezgin Tanrıkulu’nun, Suriye'ye dönük harekata ilişkin olarak sözlerine İYİP Sözcüsü Yavuz Ağıralioğlu yanıt verdi.

Ağıralioğlu, “Bununla ilgili sanıyorum ki CHP gereğini yapacak çünkü münasebetsiz bir cümle. Neticesinde ABD Başkanı Trump’ın dediklerinden de çok farklı bir cümle değil bu” dedi.

Ağıralioğlu, “Trump da oradaki terör koridorunu yarma operasyonumuzu, ‘Türk-Kürt kavgası’ şeklinde takdim etmeye teşebbüs etti. Bu bizim için PKK’ya karşı yapılmış bir müdahaledir. Bugün de oraya terörü vurmak için indik. Dolayısıyla bizim devlet millet irademizin böyle perçinlendiği zamanlarda siyasetçilerin kurduğu cümlelere dikkat etmesi lazımdır. Bu cümlenin üzerine yorum yapmak lüzumsuzdur. Tanrıkulu’nun ifadeleri münasebetsiz bir laftır. Bunların benzerleri zaten dünyadan yeteri kadar duyuyoruz ki içeriden duymak doğru değildir. Dolayısıyla CHP gereğini yapacaktır” diye konuştu.

CHP İstanbul Milletvekili Sezgin Tanrıkulu, “Hükümetin bilmesi gerekiyor; bu haksız bir savaştır ve Kürtlere karşı yapılan bir savaştır” demişti.