İYİP'te kriz: '5 milletvekili daha istifa edecek' iddiası

İYİP kulislerinde, parti içinde arka arkaya gelen istifaların ardından bir kırılma yaşandığı belirtiliyor. Partide hem vekil hem de teşkilatlarda yeni istifalar yaşanacağı ileri sürülüyor.

İYİP’in CHP ile 31 Mart 2019 yerel seçimlerinde yaptığı Millet İttifakı’nın Balıkesir Büyükşehir Belediyesi başkan adayı olan İYİP Balıkesir Milletvekili İsmail Ok, İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu ve Genel Başkan Meral Akşener’i sert sözlerle eleştirerek, partisinden istifa etti.

Partiye yönelik CHP, Soros ve HDP eleştirilerinde bulunan Ok'tan bir hafta önce ise İYİP Genel Başkan Yardımcısı ve Antalya Milletvekili Tuba Vural Çokal istifa etmişti.

5 İSTİFA DAHA İDDİASI

Cumhuriyet'ten Selda Güneysu'nun haberine göre, İYİP kulislerinde, parti içinde arka arkaya gelen istifaların ardından bir kırılma yaşandığına dikkat çekiliyor. Bu istifalara yeni isimlerin de dahil olacağı belirtilirken, önümüzdeki dönemde parti içerisinde 5 milletvekilinin daha istifa edeceği konuşuluyor. Partide “teşkilatlarda da dağılmanın yaşandığı” ifade ediliyor.