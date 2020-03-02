İYİP'li vekile Meclis'te saldırı

İYİP Denizli Milletvekili Yasin Öztürk, Meclis’teki makam odasında saldırıya uğradı.

İYİP Denizli Milletvekili Yasin Öztürk Meclis’teki odasında saldırıya uğradı.

Saldırının ardından açıklamalarda bulunan Öztürk, saldırıyı doğruladı.

Yeniçağ gazetesine konuşan Öztürk'ün açıklamaları şu şekilde:

"Odamda böyle bir girişimde bulundular ama hiçbir sıkıntı yok. Genel Kurul’da yaptığımız bir konuşmadan kaynaklı adam o sözleri bana iade etmeye gelmiş. Atatürk’le ilgili 10 Kasım’da yapmış olduğu paylaşımı Meclis’te gündeme getirmiştim. Hakkında soruşturma açılmıştı bu beyefendinin. Bunun hesabını sormaya gelmiş bana."

NE OLMUŞTU?

İYİP Denizli Milletvekili Yasin Öztürk, Orman Genel Müdürlüğü Silvikültür Daire Başkanlığı Şube Müdürü Said Dağdaş'ın 10 Kasım'da yaptığı bir paylaşımı Meclis gündemine taşımıştı.

"Bu ülkenin onurlu hiçbir evladı yediği kaba pislemez" diyen Öztürk, Meclis Genel Kurulu'nda "Devletin lokması boğazına dizilir inşallah" ifadesini kullanmıştı.

Dağdaş, Öztürk'ün konuyu gündeme getirmesinin ardından Orman Genel Müdürlüğü'ndeki görevden alınmıştı.