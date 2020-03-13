İYİP'li vekil AKP'ye geçmeden MHP ile görüşmüş

İYİP'den istifa eden Antalya milletvekili Çokal’ın AKP'ye katılmadan önce MHP’yle görüştüğü öğrenildi.

İYİP’den istifa eden Antalya milletvekili Tuba Vural Çokal’ın AKP’ye geçişinin ardından ilginç bir bilgi ortaya çıktı.

Cumhuriyet'ten Selda Güneysu'nun haberine göre Çokal istifasının ardından MHP ile görüşmeler yürüttü ancak Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu’nun araya girmesiyle AKP’yi tercih etti. Çokal’ın, Çavuşoğlu’nun teklifini ilk etapta “MHP’yi düşünüyorum” diyerek reddettiği belirtilirken Çavuşoğlu’nun ise “MHP’yle yapılan Cumhur İttifakı’nı anımsattığı ve AKP’ye gelmesinde ısrar ettiği” ifade ediliyor. “Çavuşoğlu’nun ısrarını kıramayan Çokal’ın ise son anda tercihini AKP’den yana kullandığı” ifade ediliyor.