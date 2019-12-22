İYİP'li başkana silahlı saldırı

İYİP Uşak Merkez İlçe Başkanı Hakan Savaş’a kimliği belirlenemeyen kişi veya kişiler tarafından silahlı saldırı girişiminde bulunuldu.

İYİP Uşak Merkez İlçe Başkanı Hakan Savaş’a silahlı saldırı girişiminde bulunuldu.

Olay, Hacıkadem Kavşağı'nda akşam saatlerinde meydana geldi. Hakan Savaş aracıyla ışıklarda beklerken başka bir araçla yanına yaklaşan henüz kimliği belirlenemeyen kişi veya kişiler tarafından üzerine ateş açıldı.

Durumu son anda fark eden Savaş, başını eğip kendini koruması sonucu olayı yara almadan atlattı. Şüpheli veya şüpheliler ateş edip kaçtıktan sonra durumu emniyet güçlerine bildiren Savaş, ardından ifadesi alınmak üzere İl Emniyet Müdürlüğüne götürüldü.