İYİP'den 'soykırım' açıklaması: Kız çocuklarımıza Talat ismini veririz

ABD'deki 'Ermeni Soykırımı'nı tanıyan yasa tasarısına ilişkin açıklama yapan İYİP Sözcüsü Yavuz Ağıralioğlu, 'kız çocuklarımıza Talat ismini veririz' dedi.

İYİP Sözcüsü Yavuz Ağıralioğlu, Meclis’te düzenlediği basın toplantısıyla gündeme dair açıklamalarda bulundu.

ABD Temcilciler Meclisi’nin ‘Ermen Soykırımı’nı tanınmasını öngören kararına tepki gösteren Ağıralioğlu, “Bugün ABD dahil Türkiye Cumhuriyeti Devleti’ni sıkıştırmaya teşebbüs etmiş her alçak girişime karşı sözümüz alenen şudur” diyerek şöyle konuştu:

"Biz kendi vatanımızda, kendi milletimizin ve devletimizin yaşaması için yapılabilecek her türlü fedakarlığı yapma kararımızla bu topraklardayız. Yüzyılın başında cephe gerisinde devletin milletin aleyhine pusu kuran Ermenilere bir tehcir kararı aldık. Biz devleti, milleti yaşatma iradesiyle kendi anne babalarından vazgeçmiş bir milletin çocuklarıyız. Biz yüzyılın başında devletimizin ve milletimizin aleyhindeki tavra tehcir kararı aldık. Soykırım meselesini uluslararası boyut kazandıracak şekilde devletimizin aleyhine çevirmeye çalışılan, tehcir kararımızın soykırıma dönüştürmeye gayret eden herkes bilsin ki biz vatanımızı aynı hassasiyetle bekliyoruz. Çocuklarımıza Enver, Cemal ve Talat ismini verme kararımızla buna mukabele ediyoruz. Eğer bu münasebetsizlik devam ederse tüm cihan bilsin ki kız çocuklarımız da dahil herkese Talat ismini veririz”

'ERDOĞAN MEKTUBU ORADAN ALSIN'

AKP’li Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan’ın grup toplantısındaki konuşmasına atıfta bulunan Ağıralioğlu, “Sayın Cumhurbaşkanı bugün grup toplantısında 13’ünde ABD’ye gidip gitmeyeceğim belli değil ifadesinde bulundu. Şayet gidecekse Trump’ın Türk devletini rencide edecek, Türk Milleti’ni utandıracak rezil mektubunu ABD’ye iade etmek için meşru, makul bir gerekçe daha oluştu. Zaten Türk Devleti’nin tarihi sicili bu mektubu iade etmeye yeterliydi lakin bir münasebetsizlik daha oldu. Sayın Cumhurbaşkanı şayet 13’ünde ABD’ye gidecekse çöp kutusuna attığı söylenilen mektubu oradan alsın. ABD başkanına kameraların önünde iade etsin. Biz bu topraklardaki varlığımızı ABD’ye borçlu değiliz” şeklinde konuştu.