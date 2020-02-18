İYİP'den istifalara sert tepki

İYİP İstanbul Milletvekili Ahmet Çelik partideki istifalara tepki göstererek 'Tuba Vural Çokal ve İsmail Ok, şahsi kaprisleri sonucu istifa etmiştir' dedi.

İYİ Parti’de Tuba Vural Çokal ve İsmail Ok'un istifalarına İYİ Parti İstanbul Milletvekili Ahmet Çelik’ten tepki geldi.

Twitter hesabından paylaşımda bulunan Çelik, "Çokal ve Ok, istifa ederek 2023'de iktidara gelecek partimizin iktidar milletvekili olma şansını da kaçırmıştır" dedi.

Çelik'in açıklamaları şu şekilde:

"Tuba Vural Çokal ve İsmail Ok, şahsi kaprisleri sonucu istifa etmiştir. Bunun üzerini örtebilmek için mesnetsiz ve çirkin ifadelere başvurdular. Bu istifalar, partimiz ve seçmenimiz açısından değer taşımamaktadır.

Partimize son dönemde 100.000 kişi üye olmuştur ve giden 2 kişinin bir değeri yoktur. İlçe kongrelerimizin yoğun katılım ve birden çok adayla yapılması, partimize teveccühün bir başka göstergesidir.

İYİ Parti, halkın teveccühüyle AKP'nin tek alternatifi haline gelmiştir. Çokal ve Ok, istifa ederek 2023'de iktidara gelecek partimizin iktidar milletvekili olma şansını da kaçırmıştır. Liderimiz Sayın Meral Akşener yönetimindeki partimizin hedefe ulaşacağından eminiz."