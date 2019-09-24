İYİP'den IMF görüşmesi açıklaması: Daha önce de yapılıyordu

İYİP Grup Başkanvekili Lütfü Türkkan, 'Durmuş Yılmaz ve Faik Öztrak gizli olan hiçbir şey yapmayıp, rezervasyonu yapılan dışarıda bir otelde görüşme yapmışlar. Bu görüşmeler daha önce de yapılıyordu' dedi.

İYİP Grup Başkanvekili Lütfü Türkkan, TBMM düzenlediği basın toplantısında tartışma konusu olan IMF görüşmesine dair açıklamalarda bulundu.

“Burada hükümet, siyasi partiler, eski ve yeni bürokratlar, STK’lerle de görüşmeler yapıyorlar. Sayın Durmuş Yılmaz ve Faik Öztrak’ta gizli olan hiçbir şey yapmayıp, rezervasyonu yapılan dışarıda bir otelde bir görüşme yapmışlar" diyen Türkkan, "Bu görüşmeler daha önce de yapılıyordu. Hazine ve Maliye Bakanlığı bu görüşmeden neden rahatsız oldu? Durmuş Yılmaz ve Faik Öztrak, IMF’den borç alıp hükümete vermeyecekler" ifadesini kullandı.

Lütfü Türkkan, yapılan görüşmeden partinin ekonomiden sorumlu genel başkan yardımcısının da bilgisi olduğunu söyledi.