İYİP'den boykot açıklaması: Gazetecilerle bir sorunumuz yok

İYİP Genel Sekreteri Uğur Poyraz CHP'nin CNN Türk'ü boykot kararıyla ilgili 'Kişisel olarak ben destekliyorum ama İyi Parti olarak henüz benzer bir karar almadık’ dedi.

CHP’nin CNN Türk’ü boykot etme kararını değerlendiren İYİP Genel Sekreteri Uğur Poyraz; "CHP’nin kararı siyasi bir reflekstir. Kişisel olarak ben destekliyorum ama İyi Parti olarak henüz benzer bir karar almadık" dedi.

Yeniçağ'dan Erman Çimen'e konuşan Poyraz, konunun henüz başkanlık divanı gündemine gelmediğini belirterek "Zaten İyi Parti olarak medyada en çok boykota uğrayan parti biziz. Kurulduğumuz günden beri medyanın ambargosunu hissediyoruz. Boykot yapan değil, boykot uygulanan tarafız" dedi.

Parti olarak gazetecilerle bir sorunları olmadığını, yöneticilerle ve basın sektöründeki sahiplik yapısı ile sorunları olduğunu kaydeden Poyraz "Bugün tıpkı yargıdaki gibi basın mensupları üzerinde bir baskı oluştuğunu düşünüyoruz. Onların da bu baskı altında ezildiklerinin farkındayız. Dolayısıyla biz binaların sahiplerinin yandaş olduğunu düşünüyoruz" diye konuştu.