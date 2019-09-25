İYİP Sözcüsü: CHP'nin rehini değiliz, 'Erdoğan gitsin de ne olursa olsun' düşüncesinde değiliz

Yeni Şafak yazarı Mehmet Acet, İYİP Sözcüsü Yavuz Ağıralioğlu ile telefonda görüştüğünü ve CHP'yi eleştirerek kendisine, 'CHP’nin rehini değiliz, 'Tayyip Erdoğan gitsin de ne olursa olsun' düşüncesinde değiliz' dediğini söyledi.

Yeni Şafak gazetesi yazarı Mehmet Acet bugünkü köşesinde İYİP Sözcüsü Yavuz Ağıralioğlu ile telefonda görüştüğünü yazdı.

Acet, "Siyasette yüzde 51 için yeni ittifak arayışları" başlığıyla yayımlanan yazısının ilgili bölümünde Ağıralioğlu'nun ittifaklar hakkında söylediklerini aktardı:

"Evvelsi gün İyi Parti Sözcüsü Yavuz Ağıralioğlu’nu aradım, Durmuş Yılmaz’ın yaptığı gibi 'neler oluyor' diye sordum.

Söze 'bir senedir benzeri açıklamalarda bulunduğunu' söyleyip, 'Seçim meydanlarında 'çocukların katillerinin oyuna talip değiliz' dediğini hatırlatarak başladı.

Devamında yine CHP’ye dönük eleştirilerini sıralayarak;

'CHP’nin rehini değiliz',

'Tayyip Erdoğan gitsin de ne olursa olsun' düşüncesinde değiliz”,

'Toptan kabul, ya da ret cephesi değiliz' gibi cümleler kurdu.

Devamında Ağıralioğlu’na 'Peki bu yeni durum, CHP ile ittifakı bitireceğiniz, Cumhur ittifakına yöneleceğiniz anlamına mı geliyor?' diye sordum.

Sözün burasında, ağızdan çıkanın bağlayıcılığına karşı gösterilen 'temkin dilini' karşımda buldum:

'Hanımefendinin (Meral Akşener) duruşu üzerinden yanıt vereyim. Parlamenter sisteme geçiş ya da mevcut sistemde ‘denge/denetleme/frenleme’ mekanizmasını güçlendirecek türden bir çalışma olursa böyle bir yönelim olabilir."