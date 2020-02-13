İYİP milletvekili istifa etti: Dağdan gelenlerin önünü açıyoruz

İYİP Genel Başkan Yardımcısı ve Antalya Milletvekili Tuba Vural Çokal partisinden istifa etti.

Antalya Milletvekili Tuba Vural Çokal istifa açıklamasında, “Eğer emekler kişisel hırs ve egolara ezdirilir, değersizleştirilmeye çalışılırsa ve bu durum bir siyasi partide alışkanlık haline geldiyse, ne yazık ki ülkeye ümit olamaz, yol arkadaşlarım ve şahsımda uzun zamandır değersizleştirmeye ve tacizlere maruz kalmaktadır. Türk milliyetçiliğini daha etkin ve Türklerin iktidar yürüyüşüne Meral Akşener'in önderliğinde ulaşmak adına çıktığımız bu yol beklentileri karşılayamamıştır. En önemlisi şahsımı Antalya seçmeni seçmiştir. Antalya dışında zorlama bir siyasetin Antalya'ya dayattığı bu siyasal durumun adı üzüm yemek değil, bağcı dövmektir. Bağban olarak çekiliyor, dağdan gelenlerin önünü açıyoruz” ifadesini kullandı.