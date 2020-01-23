İYİP İl Başkanı 'uyuşturucu içme merkezi' istedi: İsteyen gelip içsin

İYİP Gaziantep İl Başkanı Oğuz Hocaoğlu, kentteki uyuşturucu sorununu çözmek için 'uyuşturucu içme merkezi' kurulmasını önerdi.

İYİP Gaziantep İl Başkanı Oğuz Hocaoğlu, kentteki uyuşturucu sorununu çözmek için “uyuşturucu içme merkezi” çağrısı yaptı.

Partisinin il binasında gazetecilerle buluşan Oğuz Hocaoğlu, sözlerine uyuşturucuya yönelik operasyonlar düzenleyen emniyeti kutlayarak başlarken Gaziantep’e uyuşturucu içme merkezi kurulmasını önerdi.

Gecekondu mahallelerinin uyuşturucu ile başının dertte olduğunu belirten Hocaoğlu, “Gaziantep’e uyuşturucu içme merkezi kurulsun. O merkezde uyuşturucunun ne olduğunu görsünler. Orada içmek isteyen gelip uyuşturucu içsin. Ne hale düşüldüğünü herkes görsün. Kenar semtlerimiz de bu illetten kurtulsun” diye konuştu.

Gaziantep Doğuş gazetesinde yer alan habere göre Avrupa’dan örnekler veren Hocaoğlu, “Avrupa’nın birçok şehrinde olduğu gibi şehrin belirli bölgelerinde ‘Esrar İçim Merkezleri’ kontrollü olarak kurulduğu takdirde, varoşlarda, okul önlerinde esrar satımı duracaktır. İnsanlar orada ne şekilde esrar içildiğini görünce oradan uzaklaşır. Bu benim önerim, sosyolojik ve politik açıdan değerlendirilmesini istiyorum. Yasaklar cezbedicidir. İlkokulda, ortaokulda okuyan çocuklar bir şey yasak olduğu zaman merak eder. Herkesin kafasında bir uyuşturucu tanımı var. İnsanlar merak ediyor, uyuşturucunun asıl sebebi; rant. İçici, uyuşturucuya ucuza ulaştığı takdirde rant ortadan kalkacak” dedi.