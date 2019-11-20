İYİP, CHP ve SP’den erken seçim açıklamaları

HDP’nin erken seçim çağrısı yapmasının ardından, İYİP Grup Başkanvekili Lütfü Türkkan da Erdoğan'a parlamenter sisteme geçiş için 2020 yılında bir erken seçime yönelik mutabakat zaptı imzalama çağrısında bulundu. Türkkan açıklamasında ayrıca '5-6 icraci bakanlık verilirse fedakarlık yapabiliriz' dedi. CHP ve SP’den de erken seçim açıklamaları geldi.

İYİP Grup Başkanvekili ve Kocaeli Milletvekili Lütfü Türkkan AKP’li Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan'a parlamenter sisteme geçiş için erken seçim çağrısında bulundu.

Türkkan AKP ile İYİP ittifakından söz edildiğini belirterek İYİP’in böyle bir talep ve pazarlığı olmadığını ileri sürdü. “Parlamenter Sisteme dönünceye kadar da bu mücadelemizden vazgeçmeyeceğiz” diyen Türkkan “Ülkenin ekonomik durumu ortada. Ancak sayın Erdoğan 2020 yılında kesin bir tarih vererek ve de Parlamenter Sisteme dönmek noktasında erken seçim için mutabakat zaptını imzalarsa, bunların yanında 5-6 icracı Bakanlık verirse ülkenin yeniden inşası için biz de bir fedakarlık yapabiliriz. Yoksa biz ülkemizin içinde bulunduğu ortamda milletimize çare olmak için çıktığımız bu yoldan geri dönmeyiz. Sadece iktidara alternatif olmak için parti kurmadık. Büyük Türkiye için bu partiyi sizinle kurduk” diye konuştu.

CHP'Lİ ÖZKOÇ: İYİ PARTİ'NİN İÇ MESELESİ

Türkkan’ın açıklaması bugün Meclis’te basın toplantısı düzenleyen CHP Grup Başkanvekili Engin Özkoç’a da soruldu. Özkoç “İYİ Parti'nin iç meselesidir. Kendi gruplarında değerlendirmişlerdir. Biz buna saygı duyarız ancak bizim gündemimizde erken seçim değil, vatandaşımızın bugün düştüğü durum, ekonomik güçlükler vardır. Hepimiz mücadele vermeye devam ediyoruz. Erken seçim söz konusu olacaksa bir an önce olmasını biz de isteriz” dedi.

KARAMOLLAOĞLU: BÜYÜK İHTİMALLE SEÇİME GİDİLECEK

Öte yandan Saadet Partisi Genel Başkanı Temel Karamollaoğlu da bugün partisinin Genel İdare Kurulu’nda yaptığı konuşmada “Bu Genel İrade Kurulu döneminde Türkiye büyük ihtimalle seçime gidecek. Elbette iktidar bunu sonuna kadar da götürebilir. Yarın da seçim yapabilir. Ama şartlar sanki iki sene civarında seçimin olabileceği kanaatini biz de doğuruyor” dedi.

Onlarca belediye başkanı görevden alınarak yerine kayyum atanan HDP’nin bugünkü toplantısından sine-i millet kararı yerine “erken seçim” çağrısı çıkmıştı.