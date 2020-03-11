İYİP Antalya Milletvekili AKP'ye katıldı

'Ülkücüler dışlanıyor' diyerek İYİP'ten istifa eden Antalya Milletvekili Tuba Vural Çokal, AKP'ye katıldı.

İYİP'ten istifa eden Antalya Milletvekili Tuba Vural Çokal AKP'ye geçti.

OdaTV'de yer alan habere göre, Çokal'ın Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu'nun daveti üzerine bu kararı aldığı kulislerde konuşuluyor.

Çokal'a AKP rozetini AKP'li Cumhurbaşkanı Erdoğan grup toplantısında taktı.

'ÜLKÜCÜLER DIŞLANIYOR' DEMİŞTİ

İYİP'ten istifa eden Çokal yazılı açıklama yapmış, Genel Başkanın ve yetkili kurulların onayı olmaksızın, tüzük dışı uygulamaları görev değişiklikleri yapıldığını söyleyerek şöyle konuşmuştu:

"Her ne kadar Genel Başkan Meral Akşener, parti teşkilatlarıyla ters düştüğümü dile getirmiş olsa da gerçekte olan teşkilatımızı ve yol arkadaşlarımızı keyfi bir il başkanına karşı savunmuş olmamdır. Savunduğum yol arkadaşlarım kongre korkusu olmayan, İYİ Parti kuruluşunun en başından beri canhıraş ve cesurca çalışan arkadaşlarımızdı. Ancak Genel Başkanın ve yetkililerin haberi olmadığını beyan etmelerine rağmen, adını koyamadığımız bir biçimde emek sahipleri, kongre hakları ellerinden alınmak için uydurulmuş yerel haberlerle önce disipline sevk edildi, sonra görevlerinden alındılar."

Çokal, "Elbette her şeye rağmen mücadeleme devam edebilirdim ancak parti içinde Türk milliyetçilerinin ve ülkücülerin ikinci sınıf birey yapılmaya ve dışlanmaya çalışılması, söylemlerle eylemlerin birbirini tutmaması ve milliyetçiliğin seçmeni elde tutmaya yönelik bir söyleme dönüşmesi hayal kırıklığına neden olmuştur" diye konuşmuştu.