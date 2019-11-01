İÜ kütüphanesi sınav döneminde dizi çekimine tahsis edildi

İstanbul'da yaşanan depremlerde binalarının kullanılamaz hale gelmesi ile gündem olan İstanbul Üniversitesi, sınav haftasının ilk gününde İktisat Fakültesi kütüphanesini diziye kiraladı.

İstanbul Üniversitesi, İktisat Fakültesi kütüphanesinin yarın saat 14.00-20.00 saatleri arasında kapalı olacağını duyurdu.

Bugün mesai saatleri bitimine doğru kapıya asılan ilanda, kütüphanenin dizi çekimi için kapatılacağı söylendi.

Sınav haftasının ilk günü kütüphanenin kapatılmasına tepki gösteren fakülte öğrencileri, dizi çekiminin iptal edilmesi için dekanlıkla görüşmek istedi. Dekanlığın görüşmeyi kabul etmediği öğrenciler, fakülte sekreterliğine yönlendirildi.

Fakülte sekreterliğine giden öğrenciler, gün boyunca sınavlarının olduğunu ve kütüphanenin dizi setine değil kendilerine açılması gerektiğini iletti. Bunun üzerine ilanı kaldıran üniversite yönetimi, dizi çekiminin iptal edildiğine dair net bir açıklama ise yapmadı.