İÜ Edebiyat Fakültesi öğrencileri can güvenliği istiyor

İstanbul Üniversitesi Edebiyat Fakültesi’nde süren tadilat sırasında bir öğrenci çatıdan düşen demir parçasıyla yaralandı. Önceki gün fakültede rahatsızlanan bir öğrenciye de acil sağlık ekibi olmadığı için zamanında müdahale edilemediği, öğrencinin hastanede yaşamını yitirdiği öğrenildi. Öğrenciler dekanlığa dilekçe yazarak önlem alınmasını talep etti.

İstanbul Üniversitesi Edebiyat Fakültesinde son üç günde yaşanan iki olayda bir öğrenci yaralandı, bir öğrencininse kaldırıldığı hastanede yaşamını yitirdiği öğrenildi.

23 Eylül’de fakültenin çatısında yapılan çalışma sırasında düşen bir demir parçası bahçedeki bir öğrencinin yaralanmasına yol açtı.

24 Eylül’de ise bir öğrenci amfinin önünde fenalaşarak yere yığıldı. Fakültede acil sağlık müdahale ekibi olmadığı için ambulans gelene dek öğrenciye müdahale edilemedi. Yurt gazetesinde yer alan habere göre öğrencinin kaldırıldığı hastanede yaşamını yitirdiği öğrenildi.

Öğrenciler bu iki olayın ardından Dekanlığa dilekçe yazarak, okulda acil sağlık müdahale ekibi oluşturulmasını ve fakültede süren inşaat ve tadilat işlerinde iş-işçi ve çevre güvenliğine azami dikkat gösterilmesini talep ettiler.

Öğrencilerin dekanlığa yazdıkları dilekçe şöyle:

"İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ EDEBİYAT FAKÜLTESİ DEKANLIĞINA

Biz aşağıda imzası bulunan öğrenciler olarak bir süredir okulumuzda süren inşaat işlerinin yürütülme ve denetlenme işlerinden rahatsız olmaktayız. Her yıl yüzlerce insanın hayatını kaybettiği, yaralandığı veya sakat kaldığı bu sektörde iş ve işçi güvenliği yanında çevre güvenliğinin de sağlanması önem arzetmektedir.

23/09/2019 günü çatıda çalışma yapıldığı esnada düşen bir demir parçası bir arkadaşımızın yaralanmasına neden olmuştur. Okulumuzun kullanabildiğimiz tek toplanma alanı olan orta bahçede güvenlik özensiz çekilen sözde güvenlik bantlarıyla sağlanmaktadır.

Ayrıca 24/096/2019 günü bir arkadaşımız amfinin önünde yere yığılmış, acil sağlık müdahale ekibi olmamasından dolayı ambulans beklenmiş, ambulans geldiğinde de arkadaşımızın nabzı kalp masajıyla atar hale gelmiştir. Beyine oksijen gitmediği o süre zarfında arkadaşımızda ne gibi hasar oluştuğunu bilememekteyiz. Arkadaşımız halen Kanuni Sultan Süleyman Hastanesi yoğun bakım ünitesinde yatmaktadır.

Özetle

1) 1000lerce öğrencinin okuduğu fakültemizde acil müdahale sağlık ekibi oluşturulmasını

2) Sürmekte olan inşaat/tadilat işlerinin iş-işçi ve çevre güvenliğine azami dikkat gösterilmesini, çatıdan düşebilecek materyal ve çalışanlar için düşmelere set olacak biçimde, üst katlara çelik koruma bariyerleri çekilmesini, işin sorumlularınıa ulaşmanın kolaylaştırılmasını ve inşaat faaliyetlerinin ne aşamada olduğu, ne zaman biteceği konularında şeffaf biçimde okulun internet sitesinde duyurular yayınlanmasını talep etmekteyiz.

Saygılarımızla."