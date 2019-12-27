İTÜ'lü Halit Ayar'ı öldüren sanıklar hakim karşısında

İstiklal Caddesi'nde uğradığı saldırı sonucu yaşamını yitiren elektrik mühendisi Halit Ayar'ın öldürülmesine ilişkin dava başladı.

İstiklal Caddesi'nde İTÜ mezunu 23 yaşındaki Halit Ayar'ın bıçaklanarak öldürülmesiyle ilgili tutuklanan iki kişinin yargılanmasına başlandı.

Tutuklu sanıklar Emra Yaşar ve Erhan Kurdal hakim karşısına çıktı. İstanbul 6. Ağır Ceza Mahkemesi'ndeki duruşmaya, öldürülen Halit Ayar'ın annesi Hanife Ayar, babası Mehmet Ayar ve olay gecesi yaralanan mağdurlar da duruşmaya "müşteki" sıfatıyla katıldı. Halit Ayar'ın ailesinin avukatı ve sanıklara barodan atanan avukat salonda hazır bulundu.

Duruşma, sanıkların kimlik tespiti ile sürüyor.