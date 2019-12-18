İTÜ'den Doğa Koleji açıklaması: Müzakereler olumlu ilerliyor

Doğa Koleji’nin İTÜ Vakfı tarafından satın alınması iddialarına yönelik İTÜ'den yapılan açıklamada 'İTÜ Vakfı, Doğa Kolejleriyle ilgili müzakereleri olumlu yönde devam ettirmektedir' denildi.

İstanbul Teknik Üniversitesi (İTÜ), İTÜ Vakfı'nın Doğa Koleji'ni satın almasına yönelik müzakerelerin olumlu yönde devam ettiğini, gerekli bilgilendirmenin kısa zaman içinde yapılacağını açıkladı.

İTÜ’nün sosyal medya hesabından yapılan açıklamada "Bugün kamuoyuna farklı kaynaklardan yansıyan haberler dolayısıyla bir açıklama yapılması gereği doğmuştur. İTÜ Vakfı, Doğa Kolejleriyle ilgili müzakereleri olumlu yönde devam ettirmektedir. Kamuoyu bilgilendirmesi en kısa zamanda İTÜ resmi kanallarından yapılacaktır" denildi.

Bugün kamuoyuna farklı kaynaklardan yansıyan haberler dolayısıyla bir açıklama yapılması gereği doğmuştur. İTÜ Vakfı, Doğa Kolejleriyle ilgili müzakereleri olumlu yönde devam ettirmektedir. Kamuoyu bilgilendirmesi en kısa zamanda İTÜ resmi kanallarından yapılacaktır. — İTÜ (@itu1773) December 18, 2019

Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, bugün gazetecilerin Doğa Koleji'nin İTÜ Vakfı'na satıldığı iddialarını sorması üzerine "Siz o bilgiyi nereden aldıysanız oradan teyit etmeye çalışın. Biz şu anda bu tür bir açıklama yapmak durumunda değiliz" demişti.