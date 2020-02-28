İTO Başkanı: 411 bin 368 üyemizle ‘sefer görev emri’ vaziyetindeyiz

Patron örgütü İTO, '411 bin 368 üyemizle tam bir ‘sefer görev emri’ vaziyetindeyiz' açıklaması yaptı.

İstanbul Ticaret Odası (İTO) Başkanı Şekib Avdagiç, İdlib’de hava saldırısı sonrası 33 askerin yaşamını yitirmesine ilişkin olarak bir açıklama yaptı.

Açıklamasında “Mehmetçiklerimizin kanı yerde kalmayacaktır. Başkomutanımız ve Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan liderliğindeki Türk halkı ve Ordumuz, şehitlerinin intikamını alacak ve bunun hesabını soracaktır.” diyen Avdagiç sözlerine şöyle devam etti: “Sadece yüreğimizle değil, sadece duamızla değil, aynı zamanda bütün varlığımızla, canımızla, tüm maddi imkanlarımızla bu vatan görevinde devletimizin yanındayız ve emrindeyiz. İstanbul Ticaret Odası olarak 411 bin 368 üyemizle tam bir ‘sefer görev emri’ vaziyetindeyiz. İTO, Mehmetçiğe el uzatan rejim güçlerini ve destekçilerini yok etmek için üzerine düşen her vazifeyi yapmaya hazırdır.”