İtalyan vekile 'Türkiye' yaptırımı: Çikolata kutusunu yere atmıştı

Türkiye heyetinin getirdiği çikolata kutusunu yere fırlatarak 'Eli kanlı olanlardan ve terörü destekleyenlerden hediye kabul etmiyoruz' diyen İtalyan vekil Angelo Ciocca'ya yaptırım uygulandı.

Avrupa Parlamentosu'nda Türkiye'nin Suriye harekatını protesto etmek için Türkiye heyetinin getirdiği çikolata kutusunu yere fırlatan İtalyan vekil Angelo Ciocca'ya yaptırım uygulandı.

"Angelo Ciocca'nun söz konusu hareketini yakışıksız ve kabul edilemez" olarak niteleyen parlamento aşırı sağcı İtalyan vekil için 5 gün uzaklaştırma cezası verdi.

Euronews'in haberine göre, Ciocca, Türk heyetinin daha önceki ziyaretinde getirdikleri çikolata kutusunu alarak genel kurul salonunda yere fırlatmış ve "Eli kanlı olanlardan ve terörü destekleyenlerden hediye kabul etmiyoruz" demişti.