İstifa ederek AKP'ye katılan CHP'li, İYİP'li ve SP'li belediye başkanları belli oldu

AKP'li Cumhurbaşkanı Erdoğan, partisinin grup toplantısında AKP'ye diğer partilerden katılan belediye başkanlarına rozet taktı.
İşte Erdoğan'ın rozet taktığı belediye başkanları:
1 - İYİP'den AKP'ye katılan Kayseri'nin İncesu Belediye Başkanı Mustafa Hilmi
2- Saadet Partisi'nden AKP'ye katılan Osmaniye'nin Hasanbey İlçesi Belediye Başkanı Selahattin Denizoğlu
3- CHP'den Osmaniye'nin Düziçi İlçesi Belediye Başkanı Doğan Öztürk
4- (Bağımsız) Elazığ Keban İlçesi Belediye Başkanı Fethiye Atlı
5- (Bağımsız) Erzurum'un Olu ilçesi Sıddık Demircan