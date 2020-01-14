İstifa ederek AKP'ye katılan CHP'li, İYİP'li ve SP'li belediye başkanları belli oldu

CHP, İYİP ve SP'den istifa ederek AKP'ye katılan belediye başkanları belli oldu.
Salı, 14 Ocak 2020 13:21

AKP'li Cumhurbaşkanı Erdoğan, partisinin grup toplantısında AKP'ye diğer partilerden katılan belediye başkanlarına rozet taktı.

İşte Erdoğan'ın rozet taktığı belediye başkanları:

1 - İYİP'den AKP'ye katılan Kayseri'nin İncesu Belediye Başkanı Mustafa Hilmi

2- Saadet Partisi'nden AKP'ye katılan Osmaniye'nin Hasanbey İlçesi Belediye Başkanı Selahattin Denizoğlu

3- CHP'den Osmaniye'nin Düziçi İlçesi Belediye Başkanı Doğan Öztürk

4- (Bağımsız) Elazığ Keban İlçesi Belediye Başkanı Fethiye Atlı

5- (Bağımsız) Erzurum'un Olu ilçesi Sıddık Demircan