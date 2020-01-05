İşten çıkarılan maden işçileri eylem yaptı

Yeni Çeltek Kömür Ocağı’nda çalışan ve ocak kapatıldığı için işsiz kalan 135 madenci işçisi eylem yaptı.

Yozgat'ın Sorgun ilçesinde Yeni Çeltek Kömür Ocağı'nda çalışan ve yeni yılla birlikte işsiz kalan 135 maden işçisi, ateş yakarak eylem yaptı.

Maden ocağına gelerek yetkililerle görüşen Sorgun Belediye Başkanı Mustafa Erkut Ekinci, işten çıkarılan tüm işçilerin bir başka işe yerleştirilmesi konusunda söz verildiğini öne sürdü.

Ekinci, "Şu ana kadar yaptığımız görüşmelerde, sözlü olarak bu işçilerin mağdur edilmeyeceği, bir yerlere yerleştirileceği ve hiç kimsenin işsiz kalmayacağı söylendi. Buradaki işçi kardeşlerimiz ve bizler biraz tedirginiz. Biz Anadolu insanı olarak polise, jandarmaya karşı çıkacak insanlar değiliz ama hakkımızı aramaktan da geri durmayız" diye konuştu.

Maaşlarını da alamayan maden işçilerinin durumunu CHP Yozgat Milletvekili Ali Keven Meclis'e taşımış, "23. Dönem AKP Yozgat Milletvekili Osman Coşkun milletvekilliğinden sonra bu şirkette Genel Müdürlük görevindeydi. Bu işletme 55 yıldır faaliyetteyken şu an neden kapatılıyor?" diye sormuştu.