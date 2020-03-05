İşte İdlib ateşkesinin üç maddesi

İdlib'de varılan ateşkesin üç maddesi açıklandı. Maddelere göre M4 karayolunun kuzeyinde 6 km ve güneyinde 6 km derinliğinde bir güvenli koridor tesis edilecek, M5 Suriye kontrolünde olacak.

Moskova'da yapılan görüşmede varılan anlaşmanın üç maddesi açıklandı. İşte yapılan anlaşmanın maddeleri: 1* İdlip gerginliği azaltma bölgesindeki temas hattı boyunca tüm askeri faaliyetler 6 Mart 2020 tarihinde saat 00:01’den itibaren durdurulacaktır. 2* M4 karayolunun kuzeyinde 6 km ve güneyinde 6 km derinliğinde bir güvenli koridor tesis edilecektir. Güvenli koridorun işleyişine dair ayrıntılı esas ve usuller, Türkiye Cumhuriyeti ve Rusya Federasyonu Savunma Bakanlıkları arasında 7 gün içinde kararlaştırılacaktır. 3* Türk-Rus ortak devriyeleri, 15 Mart 2020 tarihinde M4 karayolunun Trumba’dan (Serakib’in 2 km batısı) Ain-Al-Havr’a kadar olan kesimi boyunca başlatılacaktır. İLGİLİ HABER Erdoğan ile Putin anlaştı: İdlib'de ateşkes