İşte Erdoğan'ın çok beğendiği şiir: Hasan'a da sana da...

Cumhurbaşkanı Erdoğan, bugünkü konuşmasında çok sevdiği bir 'şiir'den söz etti, o şiirden bir bölümü konuşmasında okudu. Mektup yazdım Hasan'a, Hasan'a da sana da....

AKP'li Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Abdurrahim Karakoç'un, kendisine göre dünyanın en güzel aşk şiirlerinden 'Mihriban'ın ve yine dünyanın en güzel kahramanlık şiirlerinden olan 'Vur Emri'nin yazarı olduğunu" söyledi. Karakoç'un "Mektup yazdım Hasan'a, ha Hasan'a ha sana" dizeleriyle başlayan "Hasan'a Mektup" şiirine değinen Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Biz de bugün burada konuşmamızı sizlere ama mesajlarımız tüm milletimize, tüm dünya ya ve tüm muhataplarımızadır" diye konuştu. Erdoğan'ın argoya düşkün olduğu, konuşmalarında sık sık argo deyimler kullandığı biliniyor. "Hasan'a mektup"'un yazarı Abdürrahim Karakoç gerici "Yeni Akit" gazetesinin yazarlarındandı.

Erdoğan'ın sözünü ettiği o "nezih" şiir şöyle:

Oğul bir mektup yaz bizim Hasan'a,

Bıldırki itlerin çoğu öldü de

Tor tosunlar kayış yardı bu sene,

Koç öküzler epey ayrık yoldu de.

Aramızda yamrı yumru tepeler,

Sokaklarda seyip gezdi sopalar

Sen giderken yeni doğan sıpalar

Torunlu morunlu eşek oldu de.

Köye çoban ettik sağır ibiş'i,

Çatal doğurtuyor erkek çebişi

Yağcılıktan yükün tuttu çok kişi,

Gene aşiretin yüzü güldü de.

İbibikler dama yaptı yuvayı,

Pis kokudan balta kesmez havayı

Sorarsan şo bizim eski davayı,

Can sıkmasın, kıyamete kaldı de.

Biraz daha azdı dünkü sinekler;

Yular bırakmadı kırdı inekler

Çıkın edip gönderdiğin dilekler,

Yalınayak gözü yaşlı geldi de.

İncitmeyin derken gönül hatırı,

Gebe çıktı Solakların katırı

Kör kıvrak bir kırık yemden ötürü,

Düşmanların davulunu çaldı de.

Fukaralık bağdaş kurdu hasıra,

Harçlık marçlık gönderemem bu sıra

Hele mektup için bakma kusura,

Pul parası kesemizi deldi de.

Yırtıldı geceler çakal sesinden;

Kazlar kafa çeker el kesesinden

Bozuk terazinin sol kefesinden

Demlenen hıyarlar rağbet buldu de.

Sen gideli çok haşerat türedi;

Anaç balıkların hepsi tüledi

Kavaklara kaplumbağa tünedi!

Yörük yaylasına çingen doldu de.