İşte CNN Türk boykotunu delen ilk CHP'li belli oldu

CHP Genel Başkan Yardımcısı Tuncay Özkan, geçtiğimiz gün CNN Türk’e boykot kararı aldıklarını açıklamıştı ancak boykot delindi.

CHP Genel Başkan Yardımcısı Tuncay Özkan, geçtiğimiz gün CNN Türk’e boykot kararı aldıklarını açıkladı.

Tuncay Özkan, boykot kararını, CNN Türk’ün, halkın haber alma ve gerçekleri öğrenme hakkını ayaklar altına aldığını, iktidarın menfaatleri doğrultusunda yayınlar gerçekleştirdiğini belirterek duyurmuştu.

Odatv'nin haberine göre, bu boykot kararını ilk delen CHP’li isim Ümit Kocasakal oldu. Kocasakal, CNN Türk’te Başak Şengül’ün sunduğu Akıl Çemberi adlı tartışma programına katıldı.

CHP içerisinde bir dönem genel başkan adaylığına kadar iddiasını dile getiren Kocasakal’ın programa çıkması dikkat çekti.