İşte AKP'nin özelleştirdiği termik santralleri işleten şirketler

Türkiye’nin farklı illerindeki 15 kömürlü termik santrale, 4. kez baca filtresi takılmasını erteleme izni veren yasa, AKP ve MHP tarafından Meclis'te kabul edilirken, ardından 'Saray vetosu' gelmişti. Bu vetonun ardından neredeyse Saray övgüsü başlarken, termik santrallerin AKP eliyle özelleştirildiği, sermayeye devredildiği unutuldu. Bakın o termik santraller kimlere verildi ve hangi banklar tarafından finanse edildi.

Kömürlü termik santrallere havayı kirletme izni veren ve Meclis’teki tüm partilerin 14 Şubat 2019'da aldıkları ortak kararla geri çekilen yasal düzenleme geçen hafta Meclis gündemine geldi.

Düzenlemeye ilişkin madde torba yasa içinde AKP ve MHP oylarıyla kabul edildi.

AKP'NİN ÖZELLEŞTİRME KARNESİ

Santraller ağırlıklı olarak; Çanakkale, Kahramanmaraş, Karabük, Kütahya, Manisa, Zonguldak, Sivas ve Şırnak'ta yer alıyor.

SANTRALLERDEN 4’Ü ERDOĞAN’IN ‘AZARLADIĞI’ TAHİR ÇELİK’İN

Sözcü gazetesinin derlediği habere göre, bu santrallerden 4’ü Çelikler Holding’e ait. Çelikler Holding’in yönetim kurulu başkanlığını Tahir Çelik yürütüyor.

Tahir Çelik’in ismi Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın telefonuyla gündeme gelmişti. Erdoğan’ın ABD dönüşünde Çelikler Holding'in sahibi Tahir Çelik'i aradığı ve “Biz sana süre verdik. Şimdiye kadar ne yaptın?” diye çıkıştığı öğrenilmişti.

Çelik’in ise Erdoğan’a “Sayın Cumhurbaşkanım, 10 bin kişiye ekmek yediriyoruz. Biz bunun altından kalkamayız. Sürenin uzatılmasını talep ediyoruz” dediği, Erdoğan’ın da bu yanıt üzerine “Süre uzatımına rağmen sen hiçbir şey yapmamışsın” diye çıkıştığı ileri sürülmüştü.

Holding sahibinin Erdoğan’ın azarına “O zaman ben bırakayım” diye yanıt verdiği Erdoğan’ın da “Ben sana onu demiyorum. Ne yaptın, onu soruyorum” dediği iddia edilmişti.

SANTRALLERDEN İKİSİ KAMUNUN İKİSİ TURGAY CİNER’İN

Tartışmalara konu olan santrallerden ikisi, Show Tv ve Habertürk TV’nin de sahibi olan Turgay Ciner’e ait.

Ciner’in biri Ankara/Nallıhan, diğeri Şırnak/Silopi’de ‘bacasız’ iki kömürlü termik santrali bulunuyor. 15 bacasız santralden ikisi ise kamu malı yani devletin.

KONYA ŞEKER’İN 3 SANTRALİ VAR

Bir çiftçi kooperatifi olan Konya Şeker Fabrikası’nın da biri Sivas-Kangal’da ikisi Manisa-Soma’da olmak üzere 3 termik santrali bulunuyor.

SANTRALLERDEN İKİSİ NİHAT ÖZDEMİR VE İBRAHİM ÇEÇEN’İN

2 buçuk yıl daha ‘bacasız’ faaliyet sürdürmek isteyen santrallerden ikisi ise Erdoğan’a yakın iş adamlarından Nihat Özdemir’e ait.

Nihat Özdemir’in sahibi olduğu Limak, İbrahim Çeçen’in sahibi olduğu İÇTAŞ ile birlikte Muğla’da 2 termik santral işletiyor.

CEYHAN SALDANLI VE MUSTAFA YOLBULAN’IN DA BİRER BACASIZ SANTRALİ BULUNUYOR

Diğer iki bacasız termik santrallerin sahibi ise İş adamı Ceyhan Saldanlı ile Mustafa Yolbulan.

Zonguldak Çatalağzı Termik Santrali, Ceyhan Saldanlı’ya ait Bereket Enerji için çalıştırılırken, Karabük’teki Kardemir Termik Santrali ise yönetim kurulu başkanlığını Mustafa Yolbulan’ın yaptığı Kardemir A.Ş. için çalıştırılıyor.

TERMİK SANTRALLERİN FİNANSMANINI SAĞLAYAN BANKALAR

Santrallerin finansmanında ise Türkiye sermayesinin en tepesindeki bankalar yer alıyor.

İş Bankası

Çelikler Seyitömer Termik Santrali, Kangal Termik Santrali, Kemerköy Termik Santrali, Yeniköy Termik Santrali, Akdeniz Termik Santrali, Bolu-Göynük Termik Santrali, ZETES 3 Termik Santrali

Yapı Kredi

Kangal Termik Santrali, Kemerköy Termik Santrali, Yeniköy Termik Santrali,

Garanti Bankası

Çelikler Seyitömer Termik Santrali, Kangal Termik Santrali, Kemerköy Termik Santrali, Yeniköy Termik Santrali, Akdeniz Termik Santrali, Bolu-Göynük Termik Santrali, ZETES 3 Termik Santrali, Diler İskenderun Termik Santrali, Silopi Ciner Termik Santrali

Ziraat Bankası

Çelikler Seyitömer Termik Santrali, Kangal Termik Santrali, Kemerköy Termik Santrali, Yeniköy Termik Santrali, Cenal Termik Santrali

Vakıfbank

Çelikler Seyitömer Termik Santrali, Kangal Termik Santrali

Halkbank

Çelikler Seyitömer Termik Santrali, Kangal Termik Santrali, Kemerköy Termik Santrali, Yeniköy Termik Santrali, Yatağan Termik Santrali

Finansbank

Cenal Termik Santrali

TSKB

Kemerköy Termik Santrali, Yeniköy Termik Santrali

Denizbank

Çelikler Seyitömer Termik Santrali

ÇEVRE YATIRIMLARININ YAPILMAMASI ANAYASAYA'YA AYKIRI

Anayasa Mahkemesi ise 2014 ve 2017’de iki kez, Türkiye’nin en kirli, zehir saçan termik santrallerinin çevre yatırımlarını yapmalarına, 2019 yılı sonuna kadar bu yatırımların tamamlanmasının mecburi olmasına karar vermişti.