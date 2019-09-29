'İstanbul'un altı köstebek yuvası gibi'

İBB Meclisi CHP Grup Başkanı Tarık Balyalı, İstanbul'da 1.5 yıldan beri durmuş metro hatları olduğunu belirterek, 'İstanbul'un altı şu an köstebek yuvası gibi, İstanbullu için bu ciddi bir tehlike arz ediyor. Tamamlanmamış inşaatlar nedeniyle metro tünellerinde oluşabilecek bir göçük çok ciddi facialara sebep olabilir' dedi.

İBB Meclisi CHP Grup Başkanı Tarık Balyalı, İstanbul'da tamamlanmayan metro hatlarına ilişkin konuştu.

Duvar'dan Murat İnceoğlu'na konuşan Balyalı, "İstanbul’da 1.5 yıldan beri durmuş metro hatları var. Çok ciddi anlamda İstanbulluların beklentileri var, ciddi bütçeler harcanıyor, ama 1.5 yıldan beri bu hatlarda çalışma yok" derken, bu hatlarda çalışma planlandığını söyledi.

Balyalı, "İstanbul’un altı şu an köstebek yuvası gibi, İstanbullu için bu ciddi bir tehlike arz ediyor. Tamamlanmamış inşaatlar nedeniyle o metro tünellerinde oluşabilecek bir göçük çok ciddi facialara sebep olabilir" diye konuştu.