İstanbul'da zincirleme kaza: 1 ölü, 3 yaralı

Zeytinburnu'nda D100 Karayolu Ankara istikametinde yakıtı bittiği için sürücüsü tarafından emniyet şeridine çekilen otomobile ve yardım için duran başka bir araca üçüncü bir otomobilin çarpması sonucunda 1 kişi öldü, 3 kişi yaralandı.

Zeytinburnu'nda D100 Karayolu Ankara istikametinde yakıtı bittiği için sürücüsü tarafından emniyet şeridine çekilen otomobile ve yardım için duran başka bir araca, üçüncü bir otomobil çarptı.

Zincirleme kazada yakıtı biten aracın sürücüsü olay yerinde yaşamını yitirdi, diğer araçlarda bulunan biri kadın 3 kişi de yaralandı.

Yaralılar ilk müdahalelerin ardından ambulanslarla çevre hastanelere kaldırdı.

Kazanın ardından trafik ekipleri, yolda güvenlik önlemi alarak, ulaşımı kontrollü olarak tek şeritten verdi.