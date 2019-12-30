İstanbul'da 'yılbaşı' öncesi IŞİD operasyonu

İstanbul Emniyetine bağlı Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü 8 ilçede eş zamanlı operasyon yaptı.
Operasyon Bağcılar, Başakşehir, Fatih, Maltepe, Pendik, Sancaktepe, Sultanbeyli ve Tuzla'da gece yarısı gerçekleştirildi.
4'Ü YABANCI 24 ŞÜPHELİ GÖZALTINA ALINDI
Eş zamanlı olarak 31 adrese giren ekipler, 4'ü yabancı uyruklu 24 kişiyi gözaltına aldı.
Operasyonun, “Yılbaşı öncesi muhtemel eylemsel faaliyetlerinin engellenebilmesi” kapsamında ve IŞİD'le irtibatlı faaliyet gösteren şahısların yakalanabilmesi için gerçekleştirildiği açıklandı.