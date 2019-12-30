İstanbul'da 'yılbaşı' öncesi IŞİD operasyonu

'Yılbaşı öncesi muhtemel eylemlere engel olmak' gerekçesiyle İstanbul'da IŞİD’e yönelik eş zamanlı operasyon düzenlendi.
Pazartesi, 30 Aralık 2019 14:13

İstanbul Emniyetine bağlı Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü 8 ilçede eş zamanlı operasyon yaptı.

Operasyon Bağcılar, Başakşehir, Fatih, Maltepe, Pendik, Sancaktepe, Sultanbeyli ve Tuzla'da gece yarısı gerçekleştirildi. 

4'Ü YABANCI 24 ŞÜPHELİ GÖZALTINA ALINDI

Eş zamanlı olarak 31 adrese giren ekipler, 4'ü yabancı uyruklu 24 kişiyi gözaltına aldı.

Operasyonun, “Yılbaşı öncesi muhtemel eylemsel faaliyetlerinin engellenebilmesi” kapsamında ve IŞİD'le irtibatlı faaliyet gösteren şahısların yakalanabilmesi için gerçekleştirildiği açıklandı.
 