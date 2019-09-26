İstanbul'da yarın okullar tatil değil

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, İstanbul Valiliği'nde düzenlenen basın toplantısında 'Yarın okullarımızı tatil etmemizi gerektiren herhangi bir bulguya rastlamadık’ dedi.

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, İstanbul Valiliği'nde düzenlenen basın toplantısında kentte yarın eğitime devam edileceğini söyledi.

Oktay “Bulunduğunuz yerde 'afete hazır mıyım' sorusunun cevabı 'evet' olana kadar hazırlıklarınıza devam edin" diye konuştu.

İstanbul'da bugün meydana gelen 5,8 büyüklüğündeki depreme ilişkin İstanbul Valiliği'nde Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum, İstanbul Valisi Ali Yerlikaya, Afet ve Acil Durum Yönetimi (AFAD) Başkanı Mehmet Güllüoğlu ve İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun katılımıyla basın toplantısı düzenlendi.

Toplantıda konuşan Fuat Oktay, "Yarın okullarımızı tatil etmemizi gerektiren herhangi bir bulguya rastlamadık" dedi. Oktay İstanbul'daki depremin ardından herhangi bir can kaybı ve ciddi bir hasar olmadığını söyledi.

'SİLİVRİ DEVLET HASTANESİ KULLANILABİLİR DURUMDA'

Oktay "172 ihbar almış durumdayız. Silivri Devlet Hastanesi gündeme gelmişti, yapılan çalışmada uzmanlarımız binanın kullanılabilir olduğunu bize bildirdi. Sağlık hizmetlerimiz orada da devam edecek. Bahçelievler'de 2 bina tahliye edildi. Avcılar'da bir caminin minaresi yıkıldı. Sağlık Bakanlığımızdan aldığımız bilgiye göre de 28 kişiye müdahale edildiği, bunlardan sadece 2 yaralımızın kırıklar sebebiyle hastanede olduğu, belki de uzun süre kalabileceği, 2 kişinin de gözlem amaçlı hastanede olduğu belirtildi. Uzun süre kalabilecek dediğimiz vakalar panik sonucu yaşanmıştır” dedi.

'TOPLANMA ALANLARI E-DEVLET'TEN ÖĞRENİLEBİLİR'

Oktay şunları söyledi:

“Toplanma alanlarına baktığımızda, 98 spor tesisi açık alanımız, 700 okul bahçemiz, 2864 park ve bahçe alanımız mevcut. Toplanma alanlarında herhangi bir şey olduğunda vatandaşlarımızı buraya alıp ilgili tahliye ve barınma alanlarına alıyor olacağız. Okullarımız ve kamu binalarımızın yüzde 92'sinin büyük bir depreme hazır olduğu görülüyor. Bunlar barınma alanlarıdır aynı zamanlarda. Yarın itibariyle de, sadece bu 5,8 değil, tüm Türkiye'deki hazırlığımızı gözden geçirmek üzere tüm hizmet gruplarımızı görevlendirmiş bulunmaktayız. Bu toplanma alanlarının nerede olduğunu e-devlet'e girdiğinizde öğrenebilirsiniz. E-devlet hesabı olmayanlar için de web'den görülebilmesi için kolaylık sağlanmasını hedefliyoruz.

Panik oluşturabilecek haberler hiçbirimize fayda sağlamayacaktır.”

‘HAZIRLIKLARINIZA DEVAM EDİN’

Tüm bireylerden ve ailelerimizden şunu rica ediyorum: Kendi evinizi, yuvanızı, okulunuzu, sınıfınızı, yurdunuzu, kamu binanızı ve çalıştığınız yeri afete hazır mıyım sorusunun cevabı evet olana kadar hazırlıklarınıza devam edin."