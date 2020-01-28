İstanbul'da vapurlar 24 saat hizmet verecek

İstanbul'da Şehir Hatları'nda çalışan vapurların 24 saat hizmet vermeye başlayacağını söyleyen Şehir Hatları Genel Müdürü Sinem Dedetaş, konuya ilişkin İBB Meclisi'nden karar beklediklerini belirtti.

İBB Şehir Hatları Genel Müdürü Sinem Dedetaş, "Karardan sonra boğaz tarafında da 24 saat çalışan bir sistem uygulayacağız" dedi.

Dedetaş, denizde elektrikli araçları kullanıma sunmayı da planladıklarını söyleyerek, "Bu konuda, yurt dışındaki örneklerinden geride kaldık. Biz de kağıt üstünde projelendirmesi ve projenin fizibilitesi çalışmalarına başladık. Elektrikli tekne konusu, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı'nın da üzerinde durduğu konulardan biri. Bakanlığın yaptığı projelerde Şehir Hatları koordinasyonu üstlendi. Elektrikli tekneler, yakıt maliyeti olmadığı için ekonomimize ve çevreye olumlu yansıyacak" diye konuştu.

Dedetaş, Adalar'a 24 saat hizmet verilmeye başlandığını hatırlattı.