İstanbul’da ulaşım zammı başladı

İstanbul'da tepki çeken ulaşım zammı bugün uygulanmaya başlandı.

İstanbul'da tepki çeken ulaşım zammı bu sabah itibariyle başladı.

Yeni toplu taşıma tarifesinde 2,60 lira olan tam elektronik bilet 3,50 lira, 1,25 lira olan öğrenci bileti 1,75 lira olacak. 205 lira olan Tam Mavi Kart 275 lira, 40 lira olan Öğrenci Mavi Kartı ise 50 liradan satılacak.

MARMARAY VE METROBÜSE ZAM

Marmaray biniş ücretleri 5,70 liradan 7,75 liraya öğrenci ise 1,25 den 1,70 liraya çıktı. Metrobüs ise 1 durak, 1,95 den 2,50’ye, 3 durak 3,25’den 3,50’ye, 4-9 arası durak 3,4’den 4 liraya, 10-15 arası durak 3,50’den 4,40’a, 16-21 arası durak 3,60’dan 4,60’a, 22-27 arası durak 3,85’den 4,75’e, 28-33 arası durak 3,85 den 4,85’e, 34-43 arası durak ise 4,85’den 5.20’ye çıktı.

AKTARMA ÜCRETLERİNE DE ZAM

Otobüs ve İBB’ye bağlı raylı sistemlerde tam bilet aktarma ücretlerinde; birinci aktarma 2,50 lira,ikinci aktarma 1,90 lira, üç, dört ve beşinci aktarmalar 1,20 lira olarak belirlendi. Öğrenci aktarma ücretlerinde ise; birinci aktarma 0,75 kuruş, ikinci aktarma 0,70 kuruş, üç, dört ve beşinci aktarmalar 0,60 kuruş olacak. Şehir Hatları Vapurları ve bilet entegrasyonuna dahil deniz motorlarında da 2,60 lira olan hatlar 3,50 lira, 2,70 lira olan hatlar 3,65 lira, 3 lira olan hatlar 4 lira olarak belirlendi. Deniz yollarında aktarma ücretleri ise şöyle: Birinci aktarma 2,80 lira, ikinci aktarma 2,30 lira, üç, dört ve beşinci aktarma 2 lira oldu.