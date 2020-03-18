İstanbul’da toplu taşıma kullanımı yüzde 52 oranında geriledi

İBB'nin açıkladığı verilere göre İstanbul’da dün toplu taşıma kullanımı bir hafta öncesine göre yüzde 52 oranında düştü.

Kovid-19 salgını nedeniyle toplu taşıma kullanım oranlarındaki düşüş sürüyor.

İstanbul Büyükşehir Belediyesi Sözcüsü Murat Ongun kentte toplu taşıma kullanım oranındaki düşüş trendinin sürdüğünü açıkladı. İstanbul’da dün toplu taşıma kullanım oranı bir hafta öncesine göre yüzde 52 oranında geriledi.

İBB'nin açıkladığı verilere göre 3 Mart Salı günü 7 milyon 531 bin 386, 10 Mart Salı günü 7 milyon 51 bin 925 adet yolculuğun yapıldığı İstanbul’da 17 Mart Salı günü 3 milyon 387 bin 150 adet yolculuk yapıldı.

Gün gün toplu taşıma verilerini sosyal medyadan paylaşan İstanbul Büyükşehir Belediyesi Sözcüsü Murat Ongun, “İstanbul'da vatandaşlarımızın toplu taşıma kullanım oranındaki düşüş trendi sürmektedir. Resmi makamlardan gelen uyarılara uygun hareket edilmesi önem arz etmektedir” dedi.