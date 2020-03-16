İstanbul'da pazar günü toplu taşıma kullanımı yüzde 48 azaldı

İstanbul'da pazar günü toplu taşıma kullanımının geçtiğimiz haftalara göre yüzde 48 azaldığı açıklandı.
Pazartesi, 16 Mart 2020 14:30

İstanbul Büyükşehir Belediyesi Sözcüsü Murat Ongun, koronavirüs salgını sonrası kentin toplu taşıma istatistiklerine ilişkin bilgi paylaştı.

Olgun, Pazar gününe özel, toplu taşıma kullanım verileri incelendiğinde salgın hastalık riski sebebiyle İstanbul’da kullanım oranında %48’lik bir düşüşün söz konusu olduğu tespit edilmiştir. Vatandaşlarımızla veri paylaşımımız devam edecektir" açıklamasında bulundu.

 