İstanbul’da ölü bulunan Beyaz Miğferler kurucusu için savcılıktan açıklama

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı eski İngiliz istihbarat subayı ve Beyaz Miğferler kurucusu Le Mesurier’in ölümüne ilişkin açıklama yaptı.

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'ndan eski İngiliz istihbarat subayı ve Beyaz Miğferler'in kurucusu James Gustaf Edward Le Mesurier’ın ölümüyle ilgili yapılan açıklamada "Kesin ölüm sebebinin tespiti için otopsi ve diğer işlemler Adli Tıp Kurumu'nda devam etmektedir" denildi.

Savcılık açıklamasında, Le Mesurier’in ölümüyle ilgili yerli ve yabancı basında çıkan haberler nedeniyle bilgilendirme ihtiyacı ortaya çıktığı belirtilerek Le Mesurier’in ölü bulunmasının hemen ardından nöbetçi Cumhuriyet Savcısının olay yerine gittiği ve soruşturma işlemlerinin başlatıldığı belirtildi.

Savcılık açıklamasında olay yeri civarındaki kamera kayıtlarının temini ve incelenmesi çalışmalarının yapıldığı ifade edildi.

Savcılık soruşturmayla ilgili ileride ayrıca bir açıklama yapılacağını bildirdi.