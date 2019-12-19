İstanbul'da okul çıkışında cinayet

İstanbul Sultangazi'de bir lise öğrencisi, okul çıkışında bir başka lise öğrencisi tarafından bıçaklandı. Bıçaklanan genç hastanede yaşamını yitirdi.

İstanbul Sultangazi'de dün saat 16.00 sıralarında Gazi Ticaret Meslek Lisesi önünde okul çıkışında 15 yaşındaki 9. sınıf öğrencisi Yasin Yağız, bir başka lisenin öğrencisi tarafından bıçaklandı.

İki öğrenci arasında “yan baktın” tartışmasının kavgaya dönüştüğü ileri sürülürken, kavga sırasında diğer okulun öğrencisi Yasin Yağız’ı karnından bıçakladı ve olay yerinden kaçtı.

ÖĞRETMENİ KENDİ OTOMOBİLİYLE GÖTÜRDÜ

Kanlar içinde kalan ve ağır yaralanan Yağız’ı beden eğitimi öğretmeni kendi otomobiline alarak hastaneye yetiştirdi. Gaziosmanpaşa’da bulunan Taksim Eğitim ve Araştırma Hastanesi’nde tedavi altına alınan genç burada yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak yaşamını yitirdi.

2 KİŞİ GÖZALTINA ALINDI

Yasin Yağız’ı bıçaklayan lise öğrencisi ve yanındaki bir başka lise öğrencisi gözaltına alındı. Gözaltına alınan iki genç ifadelerii alınmak üzere Çocuk Büro Amirlği’ne götürüldü. İki şüphelinin emniyetteki işlemleri sürüyor.