İstanbul'da minibüs yayalara çarptı: Ölü ve yaralılar var

İstanbul'un Arnavutköy ilçesinde yolcu minibüsü yayalara çarptı. Kazada bir kişi yaşamının yitirdi, 3 kişi yaralandı.

İstanbul'un Arnavutköy ilçesinde Eski Edirne Caddesi'nde bir yolcu minibüsü karşıya geçmek isteyen yayalara çarptı. Minibüs daha sonra kontrolü kaybederek başka bir otomobile çarparak durdu.

Saat 14.15 sıralarında meydana gelen kazada minibüsün altında kalan ve bir süre sürüklenen İlkay Alagöz kaldırıldığı Arnavutköy Devlet Hastanesi'nde yaşamını yitirdi.

Minibüsün çarptığı Erhan Bağrıyanık, adı öğrenilemeyen bir kişi ile minibüs şoförü Hüseyin Şişman yaralandı.

Yaralıların Sultangazi Haseki Hastanesi ve Arnavutköy Devlet Hastanesi'ndeki tedavileri sürüyor.