İstanbul'da mezarlık zammı: 34 bin liraya mezar, 350 liraya defin

İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB), mezar ücretleri ve cenaze hizmetlerine zam yaptı. Tabutlu defin ücreti 300'den 350 liraya yükselirken, birinci bölge mezarlıklarda yer bedeli ise 30 bin liradan 34 bin liraya çıktı.

İstanbul Büyükşehir Belediyesi tarafından hazırlanan 2020 fiyat tarifelerinde mezar ve cenaze hizmetlerine zam yapıldı. Buna göre tabutlu defin ücreti 300 TL'den 350 TL'ye yükseltildi. Karacaahmet, Çengelköy, Nakkaştepe'nin içinde bulunduğu 1. bölge mezarlıklarda boş mezar yeri bedeli 30 bin TL'den 34 bin TL'ye yükseldi. İkinci grupta yer alan İçerenköy, Pendik, Maltepe gibi ilçelerdeki boş mezarlık bedeli 12 bin TL'den 14 bin TL'ye yükseldi. Tuzla, Ümraniye, Çekmeköy gibi ilçelerdeki ek mezarlık fiyatları 4 bin TL'den 4 bin 500 TL'ye yükseldi. İLGİLİ HABER İBB hizmetlerine yüzde 15’e varan zam geldi