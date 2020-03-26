İstanbul'da mezar yerleri belirlendi, mahalle sakinleri tepkili

İstanbul’da koronavirüsten ölenler için Kilyos ve Beykoz’da mezar yerleri belirlendi. Beykoz’daki Baklacı Mahallesi Muhtarı ağaçların kesilerek mezarlıklar oluşturulduğunu, bölge sakinlerinin endişeli olduğunu söyledi. Baklacı mezarlığı girişinde çevik kuvvet ekiplerinin beklediği bildirildi.

İstanbul Valiliği’nin talebi üzerine İstanbul Büyükşehir Belediyesi tarafından koronavirüs nedeniyle ölenler için iki mezar yeri belirlendi.

DHA’nın haberine göre Bilim Kurulu ve Diyanet'in karar ve tavsiyeleri doğrultusunda İstanbul’da Kilyos ve Beykoz’da defin yerleri belirlendi. Koronavirüs nedeniyle yaşamını yitirenler buralara gömülmeye başlandı.

Beykoz’daki Baklacı Mezarlığı’na da definler yapıldı. Ancak Çavuşbaşı Baklacı mahallesi sakinleri mezarlığın yerleşim yerlerine yakın olduğunu belirterek önlem alınmasını istedi.

Mahallede oturan ve bölgede yerleşim yerleriyle okullar olduğunu ifade Abdurrahman Öz, “İstanbul Büyükşehir Belediyesi Anadolu Yakası için defin yeri olarak Çavuşbaşı’nı belirlenmiş. Bu sakıncalıysa bu kadar yerleşim alanı içine defin niçin yapılıyor? Niye rahatsızız? Bir tehlike olmasa bu insanların da aile mezarlıkları vardır. Demek ki bir sakınca ve problem var” dedi.

MEZARLIK GİRİŞİNE ÇEVİK KUVVET

Baklacı mahallesi sakinlerinin mezarlığın önünde toplanması üzerine bölgeye gelen çevik kuvvet ekipleri yurttaşları mezarlığın önünden uzaklaştırdı.

Çevik kuvvet ekipleri Baklacı Mezarlığı girişinde beklemeye başladı. Öte yandan mezarlığın arka tarafında ormanlık bölgede bir iş makinesinin çalıştığı görüldü.

ELDİVEN VE MASKELER YERLERE ATILIYOR

Beykoz yerel gazetelerinden Özgün Haber’e konuşan Baklacı Mahallesi Muhtarı Mustafa Yıldırım ise bu bölgenin otobana, anayollara yakın ve Ümraniye, Beykoz ve Çekmeköy’ün birleştiği bir yer olduğunu belirtti ve mahalle sakinlerinin tedirgin olduklarını söyledi. Mezarlığa defin için gelenlerin maske ve eldivenlerini çevreye attıklarını belirten mahalle sakinleri ve çevre mahallelerin muhtarları hijyen için önlem alınmadığını da belirttiler.