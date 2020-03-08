İstanbul’da metro seferleri durduruldu

İstanbul'da 8 Mart yürüyüşü nedeniyle Valilik kararıyla Taksim ve Şişhane metro istasyonu, Taksim-Kabataş füniküler hattı kapatıldı.

İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Sözcüsü Murat Ongun, İstanbul Valiliği'nin 8 Mart Dünya Emekçi Kadınlar Günü nedeniyle Taksim ve Şişhane metro istasyonları ile Taksim-Kabataş Füniküler hattını kapattığını duyurdu.

Ongun, sosyal medya hesabından kapatılan istasyonları şöyle duyurdu:

"İstanbul Valiliği'nin kararı ile M2 Yenikapı-Hacıosman metro hattı Taksim istasyonunun tamamı, Şişhane istasyonu İstiklal ve 6. Daire giriş-çıkışları ile F1 Taksim-Kabataş Füniküler hattı yolcu alımına kapatılmıştır. Ulaşıma açılma kararı da yine Valilikçe belirlenecektir."