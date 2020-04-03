İstanbul'da maskesiz yolcular toplu taşıma araçlarına alınmayacak

İstanbul'da yarından itibaren otobüs, metro, metrobüs ve şehir hatları vapurlarına maskesiz yolcular alınmayacak.

İstanbul Büyükşehir Belediyesi Sözcüsü Murat Ongun yarından itibaren otobüs, metro, metrobüs ve şehir hatları vapurlarına yüzünde maskesi olmayan yolcuların alınmayacağını açıkladı.

Ongun Twitter'dan yaptığı açıklamada "Yarından itibaren otobüs, metro, metrobüs ve şehir hatları vapurlarına yüzünde maskesi olmayan yolcular alınmayacaktır. Değerli İstanbulluların bu hassas konuda duyarlı olacaklarına şüphemiz yoktur" dedi.

Yarından itibaren otobüs, metro, metrobüs ve şehir hatları vapurlarına yüzünde maskesi olmayan yolcular alınmayacaktır. Değerli İstanbulluların bu hassas konuda duyarlı olacaklarına şüphemiz yoktur. — Murat Ongun (@Mrt_Ongun) April 3, 2020

AKP'li Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan bugün koronavirüs salgınına karşı alınan tedbirler konusunda yaptığı açıklamada; bu gece yarısından itibaren 20 yaş altına sokağa çıkma yasağı getirildiğini, 30 büyükşehir ile Zonguldak ilinin araç giriş çıkışına kapatıldığını ve toplu bulunan yerlerde maske takmanın zorunlu hale getirildiğini duyurmuştu.