İstanbul’da lüks rezidansta kadın cinayeti

İstanbul Maltepe’de bulunan bir lüks rezidansta sevgilisi olduğu ileri sürülen Didem Mengü'yü öldürüp iki gün bir bavulda sakladığı belirtilen müteahhit Abdülselam G. polise teslim oldu.

İstanbul Maltepe’de bulunan bir lüks rezidansta bavul içinde bir kadın cesedi bulundu. DHA’nın haberine göre Maltepe Cevizli Mahallesi’nde müteahhitlik yaptığı öğrenilen evli ve 2 çocuk babası Abdulselam G. (29) sevgilisi olduğu ileri sürülen Didem Mengü'yü (30) başına sert bir cisimle vurarak öldürdükten sonra cesedini bir bavula koydu. Bavulu iki gün dairede tutan Abdulselam G. dün akşam saatlerinde polise teslim oldu. Mengü'nün cenazesi Adli Tıp Kurumu'na gönderilirken Abdulselam G. emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.