İstanbul'da lodos etkisi

İstanbul'da lodos etkisini sürdürüyor.

İstanbul Avcılar'da lodos nedeniyle 4 katlı bir evin çatısı monte edildiği duvarla birlikte yerinden koparak yandaki 2 katlı evin üzerine düştü.

Bakırköy'de park halindeki otomobillerin üzerine bir ağacın kopan dalları düştü. İstanbul Beyoğlu'nda 5 katlı iş hanının profil çatısı lodos nedeniyle uçarken, sokağa düşen çatı bir binaya ve park halindeki 4 araca maddi hasar verdi.

SEFERLER İPTAL

İDO’nun internet sitesinde yer alan duyuruya göre, olumsuz hava koşulları nedeniyle saat 07.30 Bostancı-Kadıköy-Yenikapı-Bakırköy, saat 07.40 Bostancı-Beşiktaş, saat 07.45 Bandırma-Yenikapı-Bostancı, saat 07.50 Kadıköy-Yenikapı-Bursa, saat 08.30 Bursa-Armutlu-Armutlu Tatil Köyü-Yenikapı-Kadıköy ve saat 09.50 Kadıköy-Yenikapı-Bursa seferleri iptal edildi.

Şehir Hatları'nda ise 07:10 Adalar-Kadıköy-Beşiktaş, 07:45 Karaköy-Bostancı, 06:55 Bostancı-Karaköy seferleri iptal edildi.