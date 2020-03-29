İstanbul'da koronavirüs vakasına giden 112 ekibine saldırı

İstanbul'da koronavirüs şüphelisi hastayı almaya giden ambulans saldırıya uğradı.

İstanbul’da gece geç saatlerde yeni koronavirüs (Kovid-19) ihbarı üzerine belirtilen adrese giden ve şüpheli şahsı alarak hastaneye doğru hareket eden ambulansın önü bir kişi tarafından kesildi.

Arabasından inerek 112 çalışanlarına, “Hasta kim? Korona mı, ne olmuş?” diye sorular soran kişiye hasta mahremiyeti nedeniyle bilgi verilmedi.

Saldırganın aracı yumruklamaya başlamasının ardından hastayı alarak olay yerinden hızla uzaklaşan 112 ekibinin önü bir kez daha aynı kişi tarafından araç ile tekrar kesildi.

Aynı kişinin kaldırım taşıyla ambulansın camlarını kırmasıyla 112 ekibi, en yakın polis merkezine giderek saldırgandan şikayetçi oldu.

Hasta ise polis karakolunda bir başka ambulansa alınarak hastaneye sevk edildi.