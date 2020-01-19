İstanbul'da kadın cinayetleri

Tahsin Yüksekova, her ikisi de çiçekçilik yapan annesi ile eşini silahla vurarak ağır yaraladı. Hastaneye kaldırılan Seyhan Yüksekova ve annesi Zülfiye Yüksekova kurtarılamadı.

Cezaevinden yeni çıkan Tahsin Yüksekova, Kadıköy Cemil Topuzlu Caddesi üzerinde çiçekçilik yapan eşi Seyhan Yüksekova'nın bulunduğu dükkan önüne gelerek tartışmaya başladı.

38 yaşındaki Tahsin Yüksekova, eşi Seyhan Yüksekova ile yine çiçekçilik yapan annesi Zülfiye Yüksekova'ya bir kaç el ateş etti. Sağlık ekipleri, yaralı iki kadını ambulanslarla hastaneye kaldırdı.

Her iki kadın da hastanede yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak yaşamını yitirirken,Tahsin Yüksekova'nın Bostancı istikametine giden dolmuşa binerek olay yerinden uzaklaştığı öğrenildi.

Şüpheli Tahsin Yüksekova'nın "cinayet, kasten yaralama, tehdit ve hakaret, ruhsatsız silah taşıma" suçlarından sabıkalı olduğu ve cezaevinden yeni çıktığı öğrenildi.